Президент Польщі відвідає Катинь

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ на запрошення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА 11 квітня відвідає РФ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Зустріч глав держава відбудеться в Смоленську. Д.МЕДВЕДЄВ і Б.КОМОРОВСЬКИЙ відвідають також Меморіальний комплекс «Катинь», йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року під час заходу на посадку на аеродром під Смоленськом розбився літак Президента Польщі, на борту якого було 96 осіб.

Лех Качинській з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь в траурних заходах до 70-х роковин Катиньської трагедії.