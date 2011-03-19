Кілька людей загинули під час розстрілу демонстрації в Сирії

Сирійська влада в п`ятницю, 18 березня, розігнала демонстрацію в місті Дераа на півдні країни. Як повідомляє Reuters, по натовпу стріляли бойовими патронами, в результаті були вбиті троє учасників акції (за даними AFP - четверо), сотні поранені. Для розгону акції залучили також вертольоти.

Демонстранти виступали проти правлячої партії Баас, яка перебуває при владі майже півстоліття, вимагали політичних свобод і боротьби з корупцією.

У мітингу, що почався після п`ятничної молитви, взяли участь від трьох до чотирьох тисяч жителів Дераа.

Менш масштабні акції пройшли в ще двох сирійських містах.

З різким засудженням подій у Сирії вже виступили США. Рада національної безпеки закликала сирійську владу притягти до відповідальності винних у загибелі людей, а також дозволити мирні демонстрації.

У лютому 2011 року повідомлялося, зазначає Лента.ру, що в інтернеті почалася кампанія із заклику громадян Сирії до протестів, аналогічних тим, після яких змінилася влада в Тунісі та Єгипті.