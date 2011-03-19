Війська Каддафі бомбардують Бенгазі, збито один літак

По південно-східній частині лівійського міста Бенгазі здійснено авіаудар, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на власних кореспондентів на місці подій.

За даними агентства, з місця бомбардування піднімаються два стовпи диму. Який саме об`єкт став метою нальоту, не повідомляється, але авіаударів було два: перший літак зробив наліт о 7:20 за місцевим часом, другий провів бомбардування через 20 хвилин. Приналежність літаків не уточнюється.

Слідом за бомбардуванням було зафіксовано кілька ракетних ударів, імовірно, залпів машини реактивної артилерії "Катюша".

За даними телеканалу Sky News, повстанцям вдалося збити один з літаків. За деякими даними, урядові війська почали вторгнення до західної частини Бенгазі.

Згідно із санкціям Ради Безпеки ООН, нагадує Лента.ру, Лівія є зоною, закритою для польотів авіації. Також санкції передбачають можливість збройного втручання світової спільноти в хід подій в охопленій громадянською війною Лівії.

Сьогодні у Франції відбудеться саміт Європейського Союзу, Ліги арабських держав і Африканського Союзу, за участю Генерального секретаря ООН. Йтиметься про можливе міжнародне військове втручання в Лівії.

У п`ятницю Вашингтон звинуватив Муамара Каддафі в порушенні резолюції ООН. Президент США Барак Обама попередив Каддафі про можливість військового втручання.