Китай шкодує про початок операції "Одіссея"

Міністр закордонних справ Китаю висловив жаль з приводу початку силами міжнародної коаліції військової операції "Початок Одіссеї" (Odyssey Dawn) проти Лівії.

Керівником операції призначений американський генерал Картер Хемм, розрахунком тактики керує адмірал США Сем Локлір.

Найближчим часом до військових дій мають приєднатися бомбардувальники Канади і Іспанії. Також до операції готові приєднатися Катар, ОАЕ, Туреччина, Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія.

За неофіційними даними, Об`єднані Арабські Емірати (ОАЕ) надали 24 військових літаки Mirage 2000-9 і F-16, ще 4-6 військових літаків Mirage 2000-5 виділив Катар. Туреччина має намір зробити "необхідний внесок" для введення безпольотної зони над Лівією, про це повідомили представники міністерства закордонних справ країни.

Операція почалася в суботу ввечері, як заявляють лідери коаліції, для того, щоб "захистити народ Лівії" і на виконання резолюції ООН.

МЗС Росії також висловв незадоволення початком операції. І Китай, і Росія, які мають право вето в Раді Безпеки ООН, могли завадити ухваленню резолюції ООН щодо Лівії, проте не зробили цього, зазначає Бі-бі-сі.