Влада Лівії має намір озброїти понад мільйон осіб

Влада Лівії приступила до роздачі зброї населенню для відбиття агресії і "має намір найближчим часом озброїти понад мільйон чоловіків і жінок".

Як передає РІА Новости з посиланням на офіційне лівійське агентство Джана, зброю можна одержати в центральних і регіональних відділеннях народних конгресів - органах самоврядування

Озброєні громадяни повинні поповнити лави так званої народної армії, народну гвардію і революційну гвардію.

У Лівії багато громадян пройшли військову підготовку і зараховані до резерву збройних сил.

Раніше лівійський лідер Муамар КАДДАФІ у зверненні до нації заявив про відкриття військових складів для озброєння населення.

Як повідомляв УНІАН, у четвер Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка передбачає можливість проведення іноземної військової операції для захисту населення Лівії від військ М.КАДДАФІ. Військова операція почалася в суботу, в ній беруть участь США, Великобританія, Франція, Італія і Канада. ВПС коаліції вже випустили по об`єктах ППО Лівії 110 крилатих ракет.

Лівійські офіційні ЗМІ повідомили про удари коаліції по цивільних об`єктах у великих містах, зокрема Тріполі, Бенгазі і Зуварі, та нафтосховищам в районі Місрати, внаслідок чого там спалахнули пожежі.

Лівійське ТБ також повідомило про десятки загиблих серед цивільного населення (в основному, жінок і дітей) в результаті іноземних авіаударів.