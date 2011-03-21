Пентагон підтвердив, що не прагне смерті Каддафі, але...

Муамар Каддафі не є метою авіаударів сил коаліції, заявив старший офіцер Об`єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США віце-адмірал Білл Гортні.

"Каддафі не зазначений у списку цілей... Ми виконуємо операцію з реалізації резолюції Ради Безпеки ООН", - сказав Гортні на брифінгу в Пентагоні в неділю, відповідаючи на запитання, чи планують США завдавати ударів по резиденції лівійського лідера.

Водночас, представник Пентагону визнав, що Каддафі може загрожувати небезпека, якщо він перебуватиме поблизу однієї з цілей коаліції. "Тільки якщо він буде на одному з об`єктів або в зоні враження ракети поряд з цим об`єктом", - відповів Гортні на уточнююче питання.

За кілька хвилин до початку брифінгу світові ЗМІ повідомили про потужні вибухи поряд з резиденцією Каддафі в Тріполі, повідомляє РІА "Новости". Над будинком, як передають очевидці, здіймається стовп диму і чути стрілянину.