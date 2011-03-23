ЄС закликає владу Сирії знайти винних у смерті маніфестантів

Європейський Союз закликає владу Сірії утриматися від жорстокості щодо мирних громадян.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН від імені ЄС.

«ЄС висловлює глибоку стурбованість і рішуче засуджує жорстокі репресії, включаючи використання бойової зброї проти мирних протестів у різних місцях Сірії в останні дні, які призвели до загибелі декількох демонстрантів, поранення й випадкових арештів, що є неприпустимим», - наголошується в заяві.

ЄС закликав владу Сірії дослухатися до законних очікувань людей, і відповісти на них, зокрема, шляхом політичного діалогу і реформ.

«ЄС чекає, що Слідчий комітет, створений Міністерством внутрішніх справ після жорстоких репресій у місті Дараа забезпечить притягнення до відповідальності тих, хто винен у смертях і пораненнях мирних маніфестантів», - наголошується в заяві.

ЄС також закликав Сірію поважати її міжнародні зобов`язання у сфері захисту прав людини і фундаментальних свобод.

Заворушення в країні почалися в п`ятницю, після того, як поліція відкрила вогонь по учасниках мирної акції протесту в Дараа, які вимагали звільнення 15 дітей, заарештованих за протесні граффіті. Упродовж наступних двох днів влада блокувала місто, дозволяючи бажаючим залишити його, але нікого не впускаючи, натомість тисячі розгніваних людей вийшли на демонстрації, що призвели до зіткнень.