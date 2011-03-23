Клінтон: Каддафі шукає шляхи втечі

М.Каддафі відправив своїх представників до низки країн на переговори щодо можливої втечі з Лівії. Таку заяву зробила держсекретар США Хіларі Клінтон в інтерв`ю ABC News.

Як повідомила держсекретар, наближені М.Каддафі вирушили до "знайомих в Африці, на Близькому Сході, в Європі, Північній Америці з питаннями "Що нам робити?", "Що станеться далі?".

Проте Х.Клінтон обмовилася, що не може точно сказати, чи справді лівійський лідер обмірковує втечу. "Те, що він (Каддафі) робить, більше схоже на гру, але ми вважаємо, одна з цілей цієї гри – зондування грунту", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Х.Клінтон також повідомила про те, що чула про загибель одного з синів М.Каддафі. Проте, за її словами, поки немає достатньо вагомих доказів, щоб заявити про це з упевненістю.