Вибух в Єрусалимі: двоє людей загинули, близько 20 поранені

У результаті вибуху в Єрусалимі двоє людей загинули, близько 20 поранені.

Як передає РІА «Новости», за даними поліції, вибуховий пристрій, ймовірно, спрацював на автобусній зупинці - а не в салоні автобуса, як повідомлялося раніше.

"Основна версія - вибуховий пристрій, закладений на зупинці і приведений у дію дистанційним способом, спрацював, коли поряд знаходилися автобуси", - сказав прес-секретар поліції.