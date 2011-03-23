Вибух в Єрусалимі: двоє людей загинули, близько 20 поранені
17:49, 23 березня 2011Світ
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Бомбу заклали на зупинці
У результаті вибуху в Єрусалимі двоє людей загинули, близько 20 поранені.
Як передає РІА «Новости», за даними поліції, вибуховий пристрій, ймовірно, спрацював на автобусній зупинці - а не в салоні автобуса, як повідомлялося раніше.
"Основна версія - вибуховий пристрій, закладений на зупинці і приведений у дію дистанційним способом, спрацював, коли поряд знаходилися автобуси", - сказав прес-секретар поліції.
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