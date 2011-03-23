Країни НАТО не домовилися щодо Лівії

Держави - учасники НАТО не змогли домовитися про взяття на себе командування військовою операцією в Лівії.

На нараді, яка тривала три дні, 28 представників країн НАТО не змогли дійти згоди, кому Сполучені Штати передадуть керівнитво операцією "Одісея. Світанок". «Жодного рішення про що-небудь», - заявив агентству Reuters після засідання неназваний американський дипломат. Він уточнив, що ключовою проблемою було ставлення до операцій «із захисту цивільного населення Лівії».

Раніше Німеччина категорично відмовлялася від участі у будь-яких військових діях в Лівії, а турецький прем`єр-міністр Реджеп ЕРДОГАН заявив, що Туреччина ніколи не застосує зброю проти лівійського народу.

Найближчого вівторка у Лондоні має відбутися засідання коаліції щодо подальших дій у Лівії.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна коаліція розпочала операцію в Лівії 19 березня. ВПС і ВМС Франції, Великої Британії і США почали обстріл і бомбардування об`єктів лівійських сил ППО і позицій військ лівійського лідера Муамара КАДДАФІ. Операція в Лівії санкціонована ООН: вона почалася після того, як лівійська влада відмовилася припинити вогонь на вимогу резолюції Ради Безпеки ООН від 17 березня.

На даний час в операції у Лівії беруть участь 13 держав - 11 західних країн, а також Румунія і Катар. Крім того, про готовність взяти участь у бомбардуваннях заявили Об`єднані Арабські Емірати.

Водночас у деяких країнах удари коаліції визнали невибірковим застосуванням сили. Про те, що учасники операції в Лівії вийшли за рамки повноважень, наданих їм резолюцією ООН, заявило, зокрема, керівництво Ліги арабських держав. Про свій жаль після початку операції заявили також у Китаї та Росії.