Туреччина відрядить до берегів Лівії 5 кораблів і підводний човен

Військово-морські сили Туреччини допоможуть НАТО проконтролювати ембарго на постачання зброї до Лівії. Як повідомили сьогодні представники НАТО в Брюсселі, Анкара погодилася відрядити до берегів Лівії п`ять кораблів і один підводний човен для участі в спільній операції із запобігання контрабанді зброї для режиму Муаммара Каддафі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецькі ЗМІ.

Сьогодні флотилія Північноатлантичного альянсу розпочала патрулювання берегів Лівії.

Туреччина негативно поставилася до міжнародної військової операції в Лівії, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Анкара закликає лідера Джамахірії М.Каддафі до відставки і негайного припинення насильства, проте турецька влада ставлять під сумнів доцільність повітряних бомбардувань Лівії.