Ющенко поїде в Стамбул

Міністерство закордонних справ України готує участь Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Ювілейному саміті ОЧЕС, що буде проведений 25 червня ц. р. у Стамбулі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні у МЗС України під головуванням заступника міністра зовнішньополітичного відомства Миколи МАЙМЕСКУЛА відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань співробітництва України в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва. Нарада ставила завдання забезпечити, на виконання відповідного доручення Кабінету Міністрів України, реалізацію рішень 16-ї зустрічі Ради міністрів закордонних справ, що відбулась 19 квітня цього року у Белграді (Сербія).

Також обговорювались питання, пов’язані із завершенням роботи з опрацювання концепції та програми головування України в ОЧЕС і підготовкою участі Президента України у Ювілейному саміті ОЧЕС, що буде проведений з нагоди 15-річчя заснування Організації 25 червня ц.р. у м. Стамбул.