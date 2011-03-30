Обама: встановлюю нову мету, розумну і необхідну

Президент США Барак Обама поставив перед країною мету скоротити імпорт нафти на третину до 2025 року, повідомляє Бі-бі-сі.

"Сьогодні я встановлюю нову мету, розумну, досяжну і необхідну. На момент, коли я був обраний президентом, Америка імпортувала 11 мільйонів баррелів нафти на день. Трохи більш ніж через десять років ми скоротимо цей показник на третину", - сказав Обама, представляючи в Джорджтаунському університеті в Вашингтоні свою стратегію енергобезпеки.

Він наголосив, що розуміє значення нафти як основи американської енергетики, і зазначив, що США можуть співпрацювати з Канадою, Мексикою і Бразилією - країнами-сусідами, де недавно були виявлені нові нафтові родовища. За словами Обами, в США вже ведуться розробка і оцінка нових родовищ нафти і газу, зокрема на Алясці.