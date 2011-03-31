Ядерні реактори АЕС "Фукусіма" не підлягають відновленню

Ядерні реактори першого, другого, третього і четвертого енергоблоків атомної електростанції "Фукусіма-1" в Японії не підлягають відновленню і будуть списані, повідомляє The New York Times з посиланням на заяву керівника компанії-оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCo) Цунехіси Кацумати.

За його словами, компанія не має іншого вибору, окрім як позбутися цих реакторів. The New York Times зазначає, що TEPCo вперше з моменту землетрусу визнала, що пошкоджені енергоблоки відновленню не підлягають.

Майбутнє решти двох енергоблоків, які на момент землетрусу не діяли і практично не одержали пошкоджень, не визначене. Кацумата зазначив, що питання їх запуску обговорюватиметься з урядом і жителями префектури Фукусіма, пише Лента.ру.

Тим часом генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано висловився за закриття всіх енергоблоків "Фукусіми-1", передає Сіньхуа. За його словами, таке рішення виправдане з погляду суспільства. Раніше повідомлялося, що TEPCo збирається зупинити будівництво ще не зведеної АЕС в префектурі Аоморі.

Цунехіса Кацумата тимчасово виконує обов`язки президента TEPCo. Він прийняв повноваження після того, як стало відомо про госпіталізацію голови компанії. З моменту аварії офіційний президент практично перестав з`являтися на публіці, висловлювалися припущення, що він міг накласти на себе руки.