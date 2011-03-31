Нова стратегія енергобезпеки США включає чотири напрямки

Президент США Барак Обама представив нову стратегію енергетичної безпеки США. Основною метою стратегії є скорочення залежності Сполучених Штатів, найбільшого в світі споживача нафти, від імпорту енергоносіїв. Для цього Білий дім пропонує діяти в чотирьох напрямках - нарощувати обсяги власного видобутку нафти і газу, стимулювати більше використання природного газу в транспортному секторі, переорієнтовувати американський авторинок на паливно-ефективніші моделі та активніше впроваджувати біопаливо. Базовий кількісний орієнтир нової стратегії - скоротити обсяги нафтового імпорту в США на третину протягом найближчих 10 років.

Утім, аналітики зазначають, що "всі американські президенти з початку 1970-х років висловлювали амбітні плани щодо скорочення залежності від іноземної нафти", - нагадав, зокрема, агентству Reuters головний економіст Banque Saudi Fransi Джон Сфакіанакіс.

Плани Б.Обами припали на період погіршення енергетичної кон`юнктури для США. Революції в Північній Африці і соціальна напруженість на Близькому Сході напружили світові ціни на нафту до рівнів вище 100 дол./бар., а роздрібні ціни на бензин в США вже чотири тижні поспіль тримаються вище позначки 3,5 дол./галон. Крім того, аварія на АЕС в японській Фукусімі викликала сумніви в доцільності розвитку атомної енергетики в США.

За даними Управління енергетичної інформації США, зазначає РосБізнесКонсалтинг у 2010 р. Сполучені Штати імпортували 9,5 млн. бар. нафти і нафтопродуктів в день, а середньодобове споживання становило близько 19 млн. барелів.