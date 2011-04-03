Представник Каддафі провів переговори в Греції

Прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу провів у неділю ввечері зустріч з представником Муамара Каддафі Абделаті аль-Обейді, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на грецьке державне телебачення.

За інформацією телеканалу, прем`єр Греції одержав послання від Каддафі, його зміст не повідомляється.

Абделаті аль-Обейді, колишній прем`єр-міністр Лівії, нині виконує роль міжнародного посланця Каддафі після втечі до Лондона голови МЗС країни.

Греція підтримала міжнародну операцію в Лівії, що почалася 19 березня, і надала в розпорядження союзників військові аеродроми і базу ВМС на Кріті. Проте грецькі сили не беруть безпосередньої участі в операції. Прем`єр-міністр Папандреу неодноразово заявляв про необхідність висунення політичних ініціатив з тим, щоб врегулювати лівійську кризу.