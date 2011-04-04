Сирія звільнила останнього заарештованого журналіста

Сирійська влада 3 квітня звільнила фотографа Reuters Халіда аль-Харірі, про зникнення якого інформагентство заявило 31 березня. Як наголошується в повідомленні Reuters, журналіст провів під вартою шість днів.

Після звільнення Харірі зустрівся з колегами і через них повідомив, що здоровий і на волі.

50-річний фотограф, пише Лента.ру був одним з чотирьох журналістів Reuters, заарештованих в Сірії за останній тиждень. Троє інших - два тележурналісти з Лівану і кореспондент з Йорданії - раніше були звільнені за умови, що залишать Сирію.