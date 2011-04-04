Літак ООН, що розбився в Конго, належав грузинській компанії

Екіпаж літака місії ООН, який розбився сьогодні в Демократичній республіці Конго, був грузинським, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представника посольства Росії в Конго.

Сам літак належав грузинській авіакомпанії AirZena. З цією заявою в ефірі грузинської телекомпанії "Руставі-2" виступив керівник служби по зв`язках з громадськістю AirZena.

Компанія - власник літака повідомила, що обслуговує програму ООН вже три роки. Літак, про який йдеться, - CRJ-100 - пройшов останню перевірку 22 грудня 2010 року і був повністю справний. Таким чином, за словами представника AirZena, причиною катастрофи могли стати тільки погані погодні умови.

Імовірно, пояснює Лента.ру, літак пішов на посадку при сильному дощі і вітрі, внаслідок чого вдарився в злітно-посадкову смугу, розколовся на дві частини і спалахнув. Ведеться розслідування причин катастрофи.

За останніми даними, які наводить Associated Press з посиланням на конголезьку владу, в авіакатастрофі загинули 26 чоловік. Кіншаса не уточнює громадянство тих, хто перебував на борту. Імовірно, всього на борту було 32 особи, серед яких - співробітники ООН і миротворці.