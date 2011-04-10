Президент Польщі знайде місце для покладання квітів у Смоленську

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ знайде місце для покладання квітів та вшанування пам’яті жертв авіакатастрофи 10 квітня 2010 року у Смоленську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава канцелярії польського президента Яцек МІХАЛОВСЬКИЙ.

«Там є стільки добрих місць, там, за великим рахунком, - одне велике місце для покладання квітів. Думаю, що немає більшого значення, чи це буде в одному, чи іншому місці”, - зазначив глава канцелярії.

Водночас він назвав «несподіваною, дуже сумною та неприємною» історію із заміною таблички на меморіальному камені жертвам Смоленської катастрофи, висловивши надію, що вона не призведе до погіршення відносин між Польщею та Росією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник Б.КОМОРОВСЬКОГО сказав, що Президент не планує відміняти запланований на 11 квітня візит до Смоленська та Катині, де він разом із Президентом РФ Дмитром МЕДВЄДЄВИМ планує вшанувати пам’ять жертв Смоленської катастрофи та розстріляних в 1940 році польських офіцерів.

У суботу стало відомо, що росіяни - вночі без відома поляків - замінили встановлену в перші дні після Смоленської трагедії табличку в пам’ять жертвам авіакатастрофи.

В новій табличці зникла згадка, що делегація польських високопосадовців, яка загинула в катастрофі, планула відзначити 70-ту річницю Катинської трагедії.

Вчора МЗС Польщі заявив, що Б.КОМОРОВСЬКИЙ не буде покладати квіти під замінену росіянами табличку, а представники найбільшої опозиційної партії Право і справедливість закликали Президента взагалі відмовитися від візиту через цей інцидент.