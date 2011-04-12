Лукашенко поклав відповідальність на голову КДБ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поклав на голову КДБ особисту відповідальність за розслідування кримінальної справи про вибух у мінському метро, в результаті якого загинули 11 людей і 126 були поранені.

Лукашенко зажадав встановити, кому був вигідний цей вибух.

"Кому було вигідно підірвати спокій і стабільність у країні? Кому не подобається стабільність у Білорусі?" - запитав Лукашенко на екстреній нараді у зв`язку з вибухом. "Ви повинні працювати день і ніч, і результати повинні щодня мати наростаючий підсумок", наводить його слова РІА "Новости".

"У найкоротші терміни повинні бути знайдені винні. Виверніть всю країну", - сказав Лукашенко на нараді. - "Голова КДБ, ви несете особисту відповідальність за розслідування цієї кримінальної справи".