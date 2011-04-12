Слідство встановило ймовірного виконавця вибуху в Мінську

Слідство встановило найбільш імовірного виконавця вибуху в метро Мінська, в результаті якого загинули 12 осіб, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на КДБ Білорусії.

Влада Білорусі офіційно кваліфікувала як теракт вибух на станції метро "Жовтнева" в центрі Мінська.

Тим часом кількість загиблих в результаті вибуху зросла до 12 осіб, 149 звернулися до установ охорони здоров`я по медичну допомогу, понад 20 поранених - у тяжкому стані. Генпрокуратурою Білорусії за фактом вибуху порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 289 ("тероризм") КК республіки, повідомляє Центр інформації і громадських зв`язків Комітету держбезпеки країни.

Вибух прогримів на станції "Жовтнева". Вибуховий пристрій спрацював у вечірній час пік, о 17:55 за місцевим часом, коли на станції особливо багато пасажирів.