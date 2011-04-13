Росія передала Польщі таблицю з обеліску жертвам Смоленської трагедії

Російська сторона передала Польщі таблицю з обеліску жертвам Смоленської авіакатастрофи, яка була встановлена у перші дні після трагедії і демонтована напередодні відзначення її першої річниці, у ніч на 9 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прес-секретар МЗС Польщі Марчін БОСАЦЬКИЙ сьогооні у Варшаві.

За його словами, таблиця найближчим часом буде доставлена до Посольства Польщі у Москві, звідки її перевезуть до Польщі і передадуть власникам – об’єднанню «Катинь 2010».

Як повідомляв УНІАН, російські власті без відома Польщі замінили таблицю на обеліску жертвам Смоленської авіакатастрофи.

За даними польського телеканалу TVN24, на новій таблиці відсутня згадка про те, що делегація польських високопосадовців, які загинули в авіакатастрофі, планувала віддати шану розстріляним в Катині польським офіцерам.

«Пам’яті 96 поляків на чолі з Президентом Польщі Лехом Качиньським, які 10 квітня 2010 року загинули в авіакатастрофі під Смоленськом», - написано зараз на таблиці.

Спочатку ж на таблиці було написано, що делегація їхала на заходи «із відзначення 70-ї річниці радянського злочину людиновбивства у Катинському лісі над полоненими офіцерами польського війська у 1940 році».