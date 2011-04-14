Путін - пріоритетний кандидат у президенти Росії

Володимир Путін є для правлячої в РФ партії "Єдина Росії" пріоритетним кандидатом на президентських виборах 2012 року. Про це заявив заступник секретаря президії генеральної ради партії Юрій Шувалов.

За словами Шувалова, позиція партії полягає в тому, що на виборах 2012 року "Єдина Росія" орієнтуватиметься на свого лідера.

Він наголосив, що нині органи влади працюють стабільно і злагоджено, і це досягається зокрема завдяки взаємодії голови уряду і президента. "З моменту створення партії Володимир Путін є нашим лідером, якого підтримує суспільство. Природно, ми хотіли б бачити Володимира Путіна на чолі списку "Єдиної Росії" в грудні цього року. І його кандидатуру ми розглядаємо в першу чергу".