Мінського терориста вирахували за телефонним дзвінком

Білоруський КДБ знайшов виконавця теракту в мінському метро за допомогою мобільного телефону, пише "Комсомольська правда".

Людину з сумкою, яка потім вибухнула, відстежили на відеозапису. Але побачити обличчя на кадрах з камер спостереження було неможливо - невідомий постійно дивиться вниз, а на очі насунув шапку. Видав зловмисника телефонний дзвінок: перед тим, як привести в дію вибуховий пристрій, він подзвонив по мобільному. Слідчі через стільникових операторів з`ясували, з яких номерів робилися дзвінки в цей час, і так вийшли на підривника.

Крім того, по записах камер зовнішнього спостереження біля метро за кілька днів встановили станцію, куди 25-річний підозрюваний щодня повертався, а потім і квартиру, яку він знімав в ближньому мікрорайоні разом з другом (тим самим, кого вважають співучасником) і своєю дівчиною. Саме їй він дзвонив перед вибухом. Уродженець Вітебська, імовірно переїхав до Мінська кілька місяців тому.

14 квітня стало відомо, що у зв`язку з вибухом затримано п`ятеро осіб: чотирьох чоловіків і жінку. Трьох, включаючи дівчину, після допиту відпустили. Ще двоє - підозрюваний виконавець і його спільник - арештовані. Як заявили в білоруських силових структурах, обидва вже дали свідчення. Повідомлялося також, що підозрюваний зізнався і в організації двох вибухів у Білорусі в 2005 і 2008 роках.