Україна та Шрі Ланка разом охоронятимуть таємну інформацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про взаємну охорону секретної інформації".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Угода містить визначення необхідних термінів, встановлює еквіваленти грифів секретності, які використовуються сторонами Угоди, порядок їх зміни або скасування, взаємного обміну і поводження з секретною інформацією, вирішення спірних питань та визначає компетентні органи сторін, відповідальні за реалізацію положень Угоди.

Зокрема, згідно з Угодою, Сторони зобов’язуються охороняти одержану і спільно створену секретну інформацію відповідно до їх національного законодавства і цієї Угоди. Секретна інформація, обмін якою здійснюють Сторони, використовується тільки для цілей, обумовлених перед її передачею.

Також Угодою встановлено, що до секретної інформації можуть мати доступ тільки ті особи, чиї офіційні обов’язки цього потребують, і які мають допуск відповідного рівня. Секретна інформація, одержана від іншої Сторони, не передається третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони-джерела.

Відповідно до Угоди, Сторони зобов’язують уповноважених осіб своїх держав, що здійснюють співробітництво, пов’язане з обміном секретною інформацією, визначати у договорах стосовно такого співробітництва заходи щодо взаємної охорони секретної інформації.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 квітня ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про взаємну охорону секретної інформації.