Джорджа Буша за Ірак не гризе тільки ледачий

Обраний Президентом США Джорджем Бушем як військовий радник Білого дому генерал-лейтенант Дуглас Льют заявив, що сумнівається в ефективності відправки до Іраку десятків тисяч додаткових військових, про що Дж.Буш оголосив у січні цього року.

Як повідомляє "Associated Press", в письмовій відповіді Д.Льюта на запит сенатського комітету з питань збройних сил, де генерал маэ виступати у четвер, йдеться: "розглядаючи пропозицію, я виразив занепокоєність, що збільшення (кількості солдатів) приведе лише до тимчасового і місцевого ефекту, якщо не буде доповнено аналогічним збільшенням зусиль іракського уряду і американської невоєнної присутності".

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