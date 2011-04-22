Українські і турецькі військові пильнують обстановку над Чорним морем

21 квітня у Києві відбулася церемонія підписання Технічної угоди між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил Турецької Республіки та Штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо встановлення та технічного обслуговування системи обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом Повітряного командування “Південь” (м. Одеса) та центром управління та оповіщення (м. Ерзурум, Турецька Республіка).

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, Технічну угоду в присутності представника Офісу зв’язку НАТО в Україні підполковника Томаша СТРІХАША підписали начальник радіотехнічних військ Командування Повітряних сил ЗС України генерал-майор Артур АРТЕМЕНКО та начальник оперативного управління Військово-повітряних сил Туреччини генерал-майор Атілла ГЮЛАН.

“До моменту підписання Угоди ми йшли майже три роки. Ця Угода надає можливість отримати інформацію про повітряну обстановку над Чорним морем, здійснювати з турецькими колегами обмін інформацією про обстановку в повітрі у режимі реального часу, більш швидко реагувати на форс-мажорні обставини, вирішувати будь-які проблеми, в разі їх виникнення у повітряному просторі”, - зазначив А.АРТЕМЕНКО.

На його переконання, реалізація Технічної угоди не тільки зміцнить добросусідські відносини між Україною і Туреччиною, а й позитивно вплине на ситуацію із забезпеченням безпеки всього Чорноморського регіону.

“Для практичної реалізації цієї Угоди було закуплено і встановлено необхідне устаткування, персонал, який його обслуговуватиме, пройшов відповідну підготовку, в тому числі й мовну. Тому практичну користь від реалізації Угоди ми отримаємо вже найближчим часом”, - відзначив український генерал.

***Подібні домовленості в рамках участі нашої держави у Програмі НАТО з обміну даними про повітряну обстановку діють також між Україною і Угорщиною з 2009 року.