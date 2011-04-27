ООН висловлює занепокоєння діями влади в Сирії
02:21, 27 квітня 2011Світ
2002 0
Заявив Генеральний секретар
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що глибоко стурбований подіями в Сирії, де влада країни застосовує танки для розгону демонстрантів, повідомляє Бі-бі-сі.
Раніше сирійський уряд оголосив, що армії вдалося придушити безлади і "відновити спокій".
У заяві, переданій офіційним інформаційним агентством, зазначається, що на прохання громадян війська були введені до кількох міст для боротьби з "озброєними екстремістами".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter