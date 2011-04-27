Лукашенко: проблеми Росії стають проблемами Білорусі

Людина, яка вчинила вибух у мінському метро, планувала теракти в потягу і в автобусі, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко

"Якби ми це не зупинили зараз, то були б вибухи у потягу - це він бачив "Невський експрес" по телебаченню, на зупинці, в автобусі - все як у Росії", - наводить його слова Бі-бі-сі.

При цьому білоруський президент повідомив, що людина, яка здійснила вибух, усе бачила і всьому вчилася по телебаченню і в інтернеті: "Це з його свідчень. Ця людина освоїла ремесло, бачивши все по телебаченню і в Інтернеті".

Лукашенко наголосив, що в Білорусі такі теракти не стали системою. Він також заявив, що за вибухом в мінському метро не стоїть жодна політична сила: "Досі ні слідчі, ні оперативники не повідомили про те, що це була група змовників, які спиралися на якісь сили", - сказав Лукашенко, підкресливши, що будуть перевірені всі контакти виконавця теракту в мінському метро.

"Якщо є мерзота, і якщо є коріння, то ми все це вирубаємо, - сказав Лукашенко, - навіть політично ми не виявили нічого, і за спиною не стоять зовнішні контакти. Ми це не виявили", - сказав Лукашенко.

Білоруський президент також зазначив, що сьогодні все інтегрується, і тероризм теж.

"Проблеми, які сьогодні постають перед Росією, стають проблемами Білорусії, а проблеми Білорусії стають проблемами Росії. І ми вже не відгородимося і не в змозі відгородитися від цього ", - сказав Лукашенко.