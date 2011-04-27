Голова Baidu став найбагатшою людиною Китаю

Голова китайської пошукової інтернет-системи Baidu Робін Лі став найбагатшою людиною країни.

Китайська версія журналу Forbes оцінила його капітал у 9,4 мільярдів доларів, повідомляє РІА Новости.

Роберт Лі заснував компанію Baidu в 2000 році. На китайському ринку він успішно застосував власні технології створення пошукових алгоритмів і складання рейтингів отриманих результатів. Комп`ютерник довгий час працював в США, де одержав патент на свій винахід, що став згодом основою його китайського бізнесу.

Сьогодні Baidu має чільну позицію на ринку пошукових систем у Китаї, їй належить близько 70% ринку.

Водночас генеральний директор китайської пошукової системи став найбагатшою людиною лише на материковій частині КНР. У списку всіх найбагатших етнічних китайців станом на 2011 рік, Робін Лі посів п`яте місце. Його обійшли бізнесмени із спеціального адміністративного району Сянган (Гонконг) і Малайзії.

У світовому рейтингу "Форбс" глава Baidu займає 95-е місце.

Другим за розміром капітал на материку володіє бізнесмен Лян Веньгень (Liang Wengen), глава компанії Sany Group. Трійку багачів материкового Китаю з 5,9 млрд. замикає засновник компанії з виробництва бакалійних товарів Wahaha Цзун Цинхоу (Zong Qinghou). За даними видання, склад трійки найбагатших людей материкового Китаю в 2011 році не зазнав змін, якщо не рахувати внутрішні перестановки в ній. У 2010 році в ній лідирував король китайських прохолодних напоїв Цзун Цинхоу, капітал якого тоді становив близько 7,9 мільярда доларів. Власник Baidu був другим з 7,2 мільярда доларів.