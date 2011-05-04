Боксер готував бомбу для газети, де була карикатура на Мухаммеда
01:54, 04 травня 2011Світ
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Уродженця Чечні звинувачують у Данії
У Данії уродженцеві Чечні боксеру Лорсу Дукаєву пред`явлені звинувачення в терористичній діяльності, повідомляє Радіо Свобода.
Слідство підозрює його в організації вибуху в редакції данської газети, яка надрукувала карикатури на пророка Мухаммеда.
Дукаєв нібито хотів відправити до редакції посилку з бомбою. Коли він складав вибуховий пристрій, бомба несподівано спрацювала. Це сталось у готелі Копенгагена. Тоді крім підозрюваного терориста ніхто не постраждав.
Обвинуваченому, який останнім часом жив у Бельгії, загрожує довічне ув`язнення.
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