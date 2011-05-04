Боксер готував бомбу для газети, де була карикатура на Мухаммеда

У Данії уродженцеві Чечні боксеру Лорсу Дукаєву пред`явлені звинувачення в терористичній діяльності, повідомляє Радіо Свобода.

Слідство підозрює його в організації вибуху в редакції данської газети, яка надрукувала карикатури на пророка Мухаммеда.

Дукаєв нібито хотів відправити до редакції посилку з бомбою. Коли він складав вибуховий пристрій, бомба несподівано спрацювала. Це сталось у готелі Копенгагена. Тоді крім підозрюваного терориста ніхто не постраждав.

Обвинуваченому, який останнім часом жив у Бельгії, загрожує довічне ув`язнення.