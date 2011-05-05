Україна та НАТО обговорили пріоритети співпраці

Україна та НАТО обговорили пріоритети Річної національної програми співробітництва на поточний рік.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Павла КЛІМКІНА із заступником помічника Генерального секретаря НАТО з питань політики та безпеки Джеймсом АППАТУРАЄМ у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС, сторони також обговорили актуальні питання відносин між Україною та НАТО, питання міжнародної безпеки, зокрема зусилля міжнародного співтовариства, які докладаються в Афганістані та Лівії.

У ході зустрічі підкреслювалося, що нещодавня ліквідація спецпідрозділами США керівника “Аль-Каїди” Усами бен Ладена не повинна відтягнути увагу від послідовних міжнародних зусиль, спрямованих на побудову суверенної, демократичної, розвинутої та безпечної держави Афганістан. В контексті триваючої військової кампанії в Лівії, представником Альянсу відзначено єдність міжнародної коаліції в її цілях в цій країні, а також особливу увагу, яку надають НАТО з партнерами по операції «Об’єднаний захисник» з метою уникнення втрат серед цивільного населення.

Сторонами також обговорено питання, пов’язанні з плануванням та організацією низки пріоритетних заходів в рамках партнерства між Україною та НАТО протягом поточного року, в тому числі ближчих засідань Комісії Україна-НАТО.