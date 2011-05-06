Лівійські повстанці незадоволені фінансовою допомогою Заходу

Міжнародна контактна група щодо Лівії оголосила про створення спеціального тимчасового фонду для фінансування лівійської опозиції, повідомляє Бі-бі-сі.

Згідно із заявою голови МЗС Франції Алана Жюппе, фонд з імовірним обсягом в 250 мільйонів доларів повинен почати діяти за кілька тижнів. Проте Перехідна національна рада, яка керує з Бенгазі заявила, що потрібно вдесятеро більше.

Тим часом, США оголосили про те, що запроваджують фінансові санкції проти державної телерадіокомпанії Лівії і двох інвесткомпаній, що належать лівійському уряду.

Крім того, держсекретар США Хілларі Клінтон пообіцяла, що Вашингтон допоможе бунтівникам дістати доступ до заморожених рахунків лівійської влади за кордоном.