Лівійські повстанці незадоволені фінансовою допомогою Заходу
05:35, 06 травня 2011Світ
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Клінтон обіцяє доступ до рахунків Каддафі
Міжнародна контактна група щодо Лівії оголосила про створення спеціального тимчасового фонду для фінансування лівійської опозиції, повідомляє Бі-бі-сі.
Згідно із заявою голови МЗС Франції Алана Жюппе, фонд з імовірним обсягом в 250 мільйонів доларів повинен почати діяти за кілька тижнів. Проте Перехідна національна рада, яка керує з Бенгазі заявила, що потрібно вдесятеро більше.
Тим часом, США оголосили про те, що запроваджують фінансові санкції проти державної телерадіокомпанії Лівії і двох інвесткомпаній, що належать лівійському уряду.
Крім того, держсекретар США Хілларі Клінтон пообіцяла, що Вашингтон допоможе бунтівникам дістати доступ до заморожених рахунків лівійської влади за кордоном.
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