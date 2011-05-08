ЗМІ: канцелярія президента Польщі стала дорожча за королівський двір

Утримання канцелярії Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО коштує полякам дорожче, ніж підданим Великої Британії утримання королівського двору на чолі з королевою ЄЛИЗАВЕТОЮ II.

Про це пише польська газета Fakt.

За даними видання, цьогорічний бюджет на утримання президентської канцелярії становить понад 60 млн. доларів, натомість королівський двір Великої Британії отримає від британських платників податків приблизно на 2 млн. доларів менше.

При цьому щороку бюджетні кошти на утримання королівської родини зменшується.

"У 2009 році англійський платник щороку платив 66 пенсів, а в 2010-му лише 62”, - зазначає газета.

За даними видання, більша частина видатків королівської родини покривається за рахунок доходів від оренди її майна, разом зі тим королівський двір також відраховує кошти у держбюджет, зокрема за рахунок платного відвідування туристами Букенгемського палацу в Лондоні.

Також Fakt зауважує, що майже половину бюджету президентської канцелярії становлять зарплати та нагороди для її працівників.

Як повідомляв УНІАН, за даними польської Gazeta Wyborcza, видатки канцелярії Президента Польщі 2011 року зросли приблизно на 7%.