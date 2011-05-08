У Тунісі намагаються приборкати насильство і грабіж

У столиці Тунісу - місті Туніс - введено комендантську годину в нічний час. Влада сподівається за допомогою цього заходу приборкати насильство і грабіж, кількість яких останнім часом постійно зростає.

В останні дні в Тунісі поновилися демонстрації протесту, учасники яких вимагають відставки тимчасового уряду, який прийшов до влади після повалення президента бен Алі в січні цього року, повідомляє Радіо Свобода.