У Тріполі сталися кілька сильних вибухів

У столиці Лівії Тріполі в ніч на вівторок було чути кілька сильних вибухів, повідомляє Радіо Свобода.

За попередніми даними, ударів авіації НАТО знову зазнала резиденція Муамара Каддафі, при обстрілі якої 1 травня були вбиті син і три онуки лівійського лідера. Як повідомляє Франс-Пресс, нинішнє бомбардування урядових об`єктів в Тріполі рекордне - за три години було завдано вісім ударів. Про потерпілих не повідомляється.

У понеділок, за словами очевидців, в місті силами міжнародної коаліції були атаковані з повітря офіси лівійського телебачення і державного інформаційного агентства JANA.