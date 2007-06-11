Перше місце в світі за величиною військового бюджету впевнено займають США

Китай випередив Японію і посів перше місце в Азії за обсягом військового бюджету в 2006 р. Як повідомляє шведський дослідницький інститут Stockholm International Peace Research Institute, за минулий рік витрати КНР на військові потреби досягли рівня в 50 млрд дол., тоді як Японія витратила на них 43,7 млрд дол.

Як зазначають шведські дослідники, перше місце в світі за обсягом військового бюджету впевнено посідають США, чиї витрати на військові потреби в 2006 р. становили 528 млрд дол. Друге і третє місце займають Великобританія і Франція.

Сукупний світовий військовий бюджет у 2006 р. зріс на 3,5% і становив 1,2 трлн дол., повідомляє SIPRI. Зокрема, РФ витратила в 2006 р. на військові потреби 34,7 млрд дол. "Росія використовувала доходи від продажу енергоресурсів для відродження національної гордості, відновлення впливу в країнах, що межують з нею, і для посилення геополітичної ролі на світовій арені", - наголошується в доповіді SIPRI.

Шведські дослідники зазначають також, що США, Росія, Франція, Великобританія і Китай сукупно на початок 2007 р. мали в своєму розпорядженні понад 26 тис. ядерних боєголовок. "Незважаючи на те, що загальна кількість ядерних боєголовок в світі поступово скорочується, ці п`ять держав планують, або вже розпочали виконання програм з удосконалення свого ядерного арсеналу", - йдеться в доповіді SIPRI, передає Associated Press.