У районі «Фукусіми-1» стався новий витік радіації в море

У районі аварійної японської АЕС «Фукусіма-1» стався новий витік радіації в море

Концентрація цезію перевищує норму в десятки тисяч разів. Про це повідомляє Эхо Москвы.

Радіоактивна вода потрапила в море через трубопровід, який розташований поряд з третім реактором. Концентрація цезію-137 поблизу АЕС в 32 тисячі разів вища гранично допустимої. Щоб зупинити витік інженери компанії-оператора атомної станції перекрили трубопровід. Тим часом, агентство ІТАР-ТАРС передає, посилаючись на експертів, що витік стався, можливо, в другому реакторі. Повідомляється, що пошкодження могло виникнути в басейні для конденсації і охолоджування пари, яка сполучена з енергоблоком. Особливу увагу фахівці зараз також приділяють першому реактору. Вони встановили, що паливні стрижні там повністю зруйновані. Розплавлена маса впала у воду на дні енергоблока і за рахунок цього її вдається охолоджувати.

Нагадаємо 11 березня руйнівний землетрус і цунамі викликало на АЕС Фукусіма-1 вибухи і пожежі, які стали причиною витоку радіації в атмосферу і воду.