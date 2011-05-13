У Держдумі Росії відзначають важливість Чорноморського флоту РФ в забезпеченні безпеки України і Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в привітанні голови комітету Держдуми з оборони Віктора ЗАВАРЗІНА з нагоди дня Чорноморського флоту РФ.

«Керівництво Росії і України продемонстрували політичну мудрість і зробили зусилля щодо виведення міждержавної взаємодії на вищий, якісно інший рівень. Упевнений, цей факт ще більше зміцнить наші позиції в Чорноморському регіоні, забезпечить безпеку двох братських народів, ще більше підвищить роль і значення російського Чорноморського флоту», - сказав В.ЗАВАРЗІН.

Він підкреслив, що Росія зацікавлена в сприятливих військово-політичних умовах функціонування флоту, в зміцненні його бойової потужності. «Для вирішення поставлених завдань в арсеналі флоту є все необхідне. Кожен з нас розуміє, що Чорноморський флот - гарант забезпечення національної безпеки», - зазначив російський депутат.