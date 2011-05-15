Дружина голови МВФ упевнена, що чоловік нікого не ґвалтував

Французька журналістка Анн Сінклер (Anne Sinclair), дружина керуючого директора Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана, який нині заарештований у США за звинуваченням у злочинах на сексуальному грунті, упевнена в невинності свого чоловіка.

"Я жодної секунди не вірю у звинувачення проти мого чоловіка. Я не сумніваюся, що його невинність буде встановлена", - цитує заяву РІА "Новости".

Вона також закликала всіх "виявляти пристойність і стриманість" у думках.

У неділю ввечері Стросс-Кана затримали в Нью-Йорку на борту літака за десять хвилин до вильоту на Париж. Йому пред`явлені звинувачення "в спробі зґвалтування, насильницьких діях сексуального характеру, незаконному позбавленні волі". Він підозрюється в домаганнях до покоївці в номері люкс готелю "Софітел" (Sofitel) на Таймс-Сквер.

У суботу було оприлюднене останнє опитування громадської думки, проведене інститутом Ifop. Згідно з дослідженням, Стросс-Кан, як представник опозиційної Соцпартії Франції, міг набрати 26% у першому турі президентських виборів. За ним, за даними дослідження, іде очільниця крайньо правого Національного фронту Марін Ле Пен (22%), а замикає трійку лідерів нинішній президент Ніколя Саркозі (21,5%).

Французькі політики й експерти вважають, що тепер Стросс-Кан автоматично вибуває з президентської гонки, повідомили місцеві ЗМІ.