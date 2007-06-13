Російський політолог вважає, що Україна для НАТО буде інструментом

Російський політолог Сергій МАРКОВ вважає, що вступ України в НАТО загострить відносини з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на Міжнародному форумі “Євроатлантичне майбутнє України” в Києві.

“Після вступу в НАТО Латвії, Естонії, Польщі у них покращали відносини з Росією або загострилися? Відповідь очевидна: вони загострилися. Я думаю, що така ж метрика підійде і відносно України”, - сказав політолог.

На його думку, Україні не слід вступати в НАТО, оскільки їй ніхто не загрожує.

С.МАРКОВ також вважає, що “проект щодо вступу України в НАТО» має антиросійську спрямованість. «Тут Україна розглядається як інструмент, за допомогою якого хочуть зашкодити Росії, а не зробити добре Україні», - вважає він.

За словами С.МАРКОВА, помилка нинішнього Президента України у тому, що він вирішив різко змінити ситуацію у відносинах з НАТО. «Коли прийшов нинішній Президент, то вирішили рвонути вперед, посилити і прискорити процес», - сказав він, додавши, що це призвело до розколу між заходом і сходом України.

«Проект Україна-НАТО підриває безпеку України, вносить розкол в українське суспільство», - вважає політолог.

С.МАРКОВ також вважає, що ігнорування розділення України на захід і схід може призвести до трагедії.

Він закликав українських політиків максимально використовувати статус нейтральної країни. Крім того, російський політолог вважає, що необхідно формувати разом з Україною економічний союз країн, що розташовані на схід від Євросоюзу і не мають можливості стати членами ЄС найближчим часом.

«Шлях України в ЄС лежить через максимальну інтеграцію з сусідами і розвиток економіки. Я закликаю українських політиків до раціонального, спокійного розгляду питань безпеки країни. Не розколювати, не створювати конфліктів внутрішніх, а йти шляхом максимального консенсусу», - додав С.МАРКОВ.