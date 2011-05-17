НАТО розгадало план Каддафі

Кораблі НАТО в Лівії перехопили біля порту Місурати катер з вибухівкою, повідомляє Reuters. Командування вважає, що за допомогою замінованого катера сили Муаммара Каддафі мали намір знищувати судна, що прямують у порт.

Як пише Лента.ру з посиланням на заяву НАТО, у понеділок кораблі альянсу помітили в морі два катери, що прямували в бік порту Місурати. При наближенні кораблів один з катерів пішов, другий був залишний командою, і його вдалося перевірити.

На борту було виявлено близько тонни вибухових речовин і два манекени. Військові зрозуміли, що катер передбачалося підірвати при наближенні кораблів або судів. Замінований плавзасіб знищили вогнем з корабельних гармат.

Раніше повідомлялося, що сили Каддафі скидали в акваторії порту Місурати протикорабельні міни. Проте, наголошується в комюніке альянсу, що інцидент 16 травня став першим свідченням наявності у лівійського режиму планів поставити під загрозу судноплавство з використанням пастки.

Як зазначає Reuters, у рамках операції з підтримки введеного ООН збройового ембарго Лівії Середземне море патрулюють 20 кораблів НАТО.