Обама оприлюднив дані про доходи

Фінансові активи Барака і Мішель Обама становлять, мінімум, 4 мільйони доларів, зазначається в документах, оприлюднених адміністрацією США.

Щороку високі американські урядовці оприлюднюють дані про доходи і накопичені активи, зокрема фінансові кошти й цінні папери. Нині оприлюднено дані сім`ї Обама, а також зведення про стан сім`ї віце-президента Джозефа Байдена. В найближчому майбутньому, як очікується, Білий дім надасть інформацію про фінансовий стан інших працівників адміністрації.

Дохід і активи сім`ї президента становить зарплата голови держави (близько 400 тисяч доларів за рік), авторські виплати за видані книги, банківські внески, кошти на пенсійних рахунках, цінні папери U.S. Treasuries, а також ряду компаній.

"Публікація цих документів і аналіз зазначених в них даних покликані запобігти фінансовим конфліктам інтересів у урядовців. Обама не має конфлікту інтересів", - пише в своєму офіційному блозі радник президента Роберт Бауер.

Утім, незважаючи на публікацію, встановити точний дохід президента і його дружини неможливо, зауважує РІА "Новости": у документах є лише порядок сум, а не їх точний розмір. При цьому "вилка" вельми широка. Зокрема, мінімальний розмір банківського внеску оцінюється "вилкою" від 1001 долара до 15 тисяч. Обама вказав, що має внесок такого порядку в банці Nothern Trust. При цьому президент тримає кошти і в інших банках. Наприклад, вклад у JP Morgan Chase глава держави задекларував у категорії "від 250 тисяч 1 долара до 500 тисяч 1 долара".

Хоча мінімальний об`єм коштів і активів сім`ї становить 4 мільйони доларів, реальний розмір статку може бути вдвічі або тричі більшими.

За книги, видані до президентства, Обама одержав в 2010 році мінімум 1,1 мільйона доларів, його сім`я володіє цінними паперами U.S. Treasuries більш ніж на 2 мільйони. З урахуванням "вилки" авторські виплати за книги можуть становити до 5 мільйонів доларів, а об`єм цінних паперів в грошовому виразі - до 10 мільйонів доларів.

Єдине, про що надані дані свідчать точно, Обама та його дружина не мають боргів.

Віце-президент США має в своєму розпорядженні скромніше багатство. Його рахунки в банках, цінні папери та участь в інвестиційних схемах оцінюється мінімум в 250 тисяч доларів. У віце-президента є борги - він виплачує кредит за будинок і кілька інших кредитів.