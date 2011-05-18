США наклали санкції на президента Сирії та ще шістьох урядовців

Уряд Сполучених Штатів наклав санкції на президента Сирії Башара Асада за порушення прав людини.

Міністерство фінансів заморозило всі рахунки і активи самого Б.Асада і ще шістьох офіційних осіб: віце-президента країни Фарука Аль-Шара, прем`єр-міністра Адель Сафара, міністра внутрішніх справ Мухаммада Ібрагім аль-Шаара, міністра оборони Алі Хабіба, керівника військової розвідки Абдула Фатах Кудсійю та директора управління політичної безпеки Мухаммеда Діб Зайтуна.

Санкції передбачають також, що американським громадянам і компаніям заборонено здійснювати операції з цими особами. Такі заходи вперше спрямовані безпосередньо на сирійського лідера за жорстоке придушення демонстрацій, передає Associated Press.

З березня в Сирії тривають масштабні акції протесту, які жорстоко придушує влада, не зважаючи на численні жертви - за даними правозахисників, загинуло близько 500 осіб.