Між Іраном і США - шпигунський скандал

Шпигунський скандал між Іраном і Сполученими штатами.

Тегеран стверджує, що правоохоронним органам вдалося вислідити і затримати 30 осіб, які нібито діяли на користь ЦРУ, передає агентство "ІРНА". Американська сторона ці повідомлення ніяк не коментує. Тим часом офіційні органи Ірану наполягають на тому, що в цій справі були замішані навіть дипломати, зокрема співробітники посольств у Малайзії і Туреччині. Як уточнює агентство "Рейтер", шпигунство карається в Ірані стратою.

Эхо Москвы