Влада Барселони намагалася звільнити площу для футбольних уболівальників
22:36, 27 травня 2011Світ
2112 0
У результаті - більше 100 постраждалих
За офіційними даними, 121 людина постраждала в результаті зіткнень між поліцейськими і протестуючими проти високого рівня безробіття й інших економічних проблем, повідомляє Бі-бі-сі.
Зіткнення відбулися, коли сили правопорядку спробували демонтувати тимчасовий табір, встановлений учасниками акції протесту.
За словами представника регіонального міністерства внутрішніх справ, постраждали 84 учасники акції протесту і 37 поліцейських.
Офіційні особи кажуть, що хотіли звільнити площу для футбольних уболівальників, які повинні зібратися там перед фінальним матчем Ліги чемпіонів з футболу. У суботу у фіналі зіграють "Манчестер Юнайтед" і "Барселона".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter