Влада Барселони намагалася звільнити площу для футбольних уболівальників

За офіційними даними, 121 людина постраждала в результаті зіткнень між поліцейськими і протестуючими проти високого рівня безробіття й інших економічних проблем, повідомляє Бі-бі-сі.

Зіткнення відбулися, коли сили правопорядку спробували демонтувати тимчасовий табір, встановлений учасниками акції протесту.

За словами представника регіонального міністерства внутрішніх справ, постраждали 84 учасники акції протесту і 37 поліцейських.

Офіційні особи кажуть, що хотіли звільнити площу для футбольних уболівальників, які повинні зібратися там перед фінальним матчем Ліги чемпіонів з футболу. У суботу у фіналі зіграють "Манчестер Юнайтед" і "Барселона".