Російська поліція не дозволила провести в центрі Москви гей-парад.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, близько 13.00 у районі Манежної площі група представників секс-меншин мала намір провести цю акцію, проте була відразу ж затримана поліцією.

За попередніми даними, на Манежній площі було затримано щонайменше 28 осіб.

Після цього декілька осіб було затримано біля мерії Москви, куди раніше планували прийти представники сексуальних меншин.

На місці проведення акції посилено чергує поліція. Зокрема, Тверська площа (напроти мерії Москви) оточена поліцейськими.

Акцію висвітлює велика кількість російських та іноземних журналістів.

Як повідомлялося, в Москві за часів мера Юрія ЛУЖКОВА влада постійно відмовляла сексуальним меншинам у проведенні гей-параду, пояснюючи це міркуваннями безпеки. Після зміни керівництва в Москві з`явилися припущення, що в мерії змінять свою позицію. Проте в середині лютого мер Сергій СОБЯНІН чітко заявив, що "гей-паради Москві не потрібні".

Нагадаємо, Європейський суд із прав людини в Страсбурзі визнав рішення столичної мерії про заборону гей-парадів у період 2006-2008 рр. Такими, що суперечать Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод.