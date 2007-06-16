Помер великий аятолла Ланкарані (фото)

В Ірані помер великий аятола Мохаммед Фазель Ланкарані, який був однієї з головних постатей іранського духівництва. Про смерть аятолли повідомили місцеві ЗМІ.

Як передає Reuters, М.Ланкарані помер після неназваної хвороби. Він був сподвижником батька іранської революції аятоли Хомейні у боротьбі з режимом шаху. Серед духівництва він один з небагатьох, хто носить високий титул ієрархії шиїта - «великий аятола». Це - найвищий титул законознавця шиїта, який дозволяє ухвалювати самостійні рішення правового характеру.

У 1998 році М.Ланкарані закликав прихильників ісламу убити письменника індійського походження Салмана Рушді на виконання фетви аятоли Хомейні, що була видана в 1988 році.