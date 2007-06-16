Помер великий аятолла Ланкарані (фото)
19:38, 16 червня 2007Світ
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Хворобу не називають
|Мохаммад Фазель Ланкарані. Фото з сайту IRNA
Як передає Reuters, М.Ланкарані помер після неназваної хвороби. Він був сподвижником батька іранської революції аятоли Хомейні у боротьбі з режимом шаху. Серед духівництва він один з небагатьох, хто носить високий титул ієрархії шиїта - «великий аятола». Це - найвищий титул законознавця шиїта, який дозволяє ухвалювати самостійні рішення правового характеру.
У 1998 році М.Ланкарані закликав прихильників ісламу убити письменника індійського походження Салмана Рушді на виконання фетви аятоли Хомейні, що була видана в 1988 році.
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