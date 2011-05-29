"Фукусіма" не готова до тайфуну, що буде сьогодні

Японська компанія TEPCO, яка є оператором аварійної АЕС "Фукусіма-1", заявляє, що станція не повністю готова до обіцяного погіршення погодних умов, повідомляє Бі-бі-сі.

За даними метеорологічного управління Японії, в районі електростанції в неділю очікується потужний тайфун.

Після аварії в березні цього року співробітники АЕС розпочали обробку будівель енергоблоків спеціальною синтетичною смолою, але ці роботи ще не завершені.

Дощ і вітер можуть сприяти поширенню радіоактивного пилу з території "Фукусіми".