Лікарі повідомили причину смерті президента Абхазії

Причиною смерті президента Абхазії Сергія Багапша став рак. Про це з посиланням на лікарів повідомив офіційний представник абхазької глави держави Крістіан Бжанія, передає ТСН.

"Лікарі визнали, що на легені були злоякісні пухлини, і саме метастази вразили інші органи. Лікарі зараз визнають, що це все ж таки був рак", - сказав він.

Багапш помер рано вранці в неділю, 29 травня. Спочатку причина смерті президента не називалася, але ЗМІ звертали увагу на те, що Багапш помер після операції на правій легені.

Операція, яку Багапш переніс 21 травня, призвела до ускладнення: стався розрив легені з розвитком правостороннього пневмотораксу. У пацієнта відмовили легені, а в подальшому ускладнення поширилися і на інші органи.

Тим не менш, як підкреслює Бжанія, після операції Багапш почував себе задовільно і навіть вставав з ліжка. Однак потім йому несподівано стало гірше, і він втратив свідомість.

Сергій Багапш буде похований у рідному селі Джгерда Очамчирського району Абхазії. Як розповіли родичі покійного, ймовірно, це відбудеться в четвер, 2 червня.

У понеділок, 30 травня, в Москві пройде громадянська панахида, церемонія прощання також відбудеться в абхазькій філармонії в Сухумі, але вже в середу, 1 червня.

На момент смерті Багапшу було 62 роки.